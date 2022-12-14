Жителям Казани расскажут о вакансиях на предприятиях города

16 декабря в Казани, в филиале Центра занятости населения по Советскому району, состоится День работодателя. Мероприятие состоится с 10 утра и до 12 часов.

Казанцы смогут узнать о свободных рабочих местах в городских организациях и проконсультироваться касательно госгарантий, профессиональной подготовки и переподготовки безработных граждан, а также программ трудоустройства молодежи.

День работодателя состоится по адресу: улица Журналистов, 13а. Более подробно о мероприятии можно узнать по телефону +7(843)273-90-86, сообщается на сайте Центра занятости населения Казани.