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Экономика
14 декабря 2022  04:15

Жителям Казани расскажут о вакансиях на предприятиях города

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Жителям Казани расскажут о вакансиях на предприятиях города

16 декабря в Казани, в филиале Центра занятости населения по Советскому району, состоится День работодателя. Мероприятие состоится с 10 утра и до 12 часов. 

Казанцы смогут узнать о свободных рабочих местах в городских организациях и проконсультироваться касательно госгарантий, профессиональной подготовки и переподготовки безработных граждан, а также программ трудоустройства молодежи. 

День работодателя состоится по адресу: улица Журналистов, 13а. Более подробно о мероприятии можно узнать по телефону +7(843)273-90-86, сообщается на сайте Центра занятости населения Казани.

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