Жителям Казани расскажут о судьбе Салиха Сайдашева

Фото: «Миллиард.Татар»

В среду, 17 декабря, в рамках лектория «Миллиард.Татар» заведующий музеем Салиха Сайдашева Айдар Ахмадиев прочитает лекцию о малоизвестных моментах биографии композитора.

В декабре этого года в Татарстане отмечали 125-летие со дня рождения Салиха Сайдашева. К юбилею музей композитора, находящийся в исторической части столицы республики, был полностью отремонтирован.

Лекция для жителей и гостей Казани продлится 50 минут. Затем в течение 20 минут слушатели смогут задать вопросы спикеру по теме прошедшего ивента. Посетители мероприятия получат возможность одними из первых побывать в трансформировавшемся музее композитора.

Лекция в музее Салиха Сайдашева (ул. Горького, 13) начнется в 18.00. Участие платное, необходима предварительная регистрация по ссылке.