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Жителям Казани рассказали о важности для здоровья сна и еды в хмурые осенние дни
Тему важности для здоровья сна и еды в хмурые осенне-зимние дни поднял в разговоре с корреспондентом газеты «Республика Татарстан» нутрициолог (эксперт в области здорового питания ) из Казани, куратор проекта «РеФорма» Минздрава РФ Михаил Селезнёв.
По его словам, организм человека — это большой химический завод, который для корректной работы должен получать необходимые ресурсы.
«Важна не только еда, но и сон. Надо взять в привычку постоянно заботиться об иммунитете, который днем разрушается, а ночью ремонтируется. Пик восстановления приходится на время с 23.00 до 03.00», – рассказал эксперт.
Селезнев утверждает, что человек должен спать не меньше шести часов, в которые должен входить отрезок с 23:00 до 3:00.
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