Жителям Казани рассказали, когда закончат копать у Южной трассы

Работы вдоль Южной трассы планируют завершить до конца сентября этого года. За это время рабочие успеют благоустроить более 20 улиц и высадить почти 60 гектаров нового газона, пишет ТНВ.

По словам начальника отдела администрации Советского района Казани Полины Лоскутовой, в планах заменить в той местности вид растений. Причем, как добавила спикер, новый газон будет партерный. От старого покрытия его можно отличить по плотности и цвету.

Напомним, ранее люди жаловались, что после дождей по улице Академика Арбузова невозможно проехать: машины тонут в грязи. В итоге там начали ремонт: выкопали землю вдоль трамвайных путей. Позже выяснилось, что бортовой камень оставался ниже уровня грунта, из-за чего после дождей вся грязь и сползала на дорогу и тротуар.