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Жителям Казани рассказали, когда закончат копать у Южной трассы
Работы вдоль Южной трассы планируют завершить до конца сентября этого года. За это время рабочие успеют благоустроить более 20 улиц и высадить почти 60 гектаров нового газона, пишет ТНВ.
По словам начальника отдела администрации Советского района Казани Полины Лоскутовой, в планах заменить в той местности вид растений. Причем, как добавила спикер, новый газон будет партерный. От старого покрытия его можно отличить по плотности и цвету.
Напомним, ранее люди жаловались, что после дождей по улице Академика Арбузова невозможно проехать: машины тонут в грязи. В итоге там начали ремонт: выкопали землю вдоль трамвайных путей. Позже выяснилось, что бортовой камень оставался ниже уровня грунта, из-за чего после дождей вся грязь и сползала на дорогу и тротуар.
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