Жителям Казани рассказали, как рождаются полимеры

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Жители Казани вновь смогли принять участие в экскурсии по «Казаньоргсинтезу». Горожанам рассказали о происхождении материалов, из которых сделаны привычные объекты — от ручек до фасадов зданий.

Ильгиза Гибадуллина, одного из участников экскурсии, впечатлило производство поликарбоната.

«Сегодня я, например, узнал, что это одно из немногих в Европе, в СНГ и в принципе в мире производство поликарбоната. При этом это одно из наиболее экологичных производств с точки зрения технологий, что очень приятно, потому что я житель города, мне это тоже важно», — заявил он.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Казанцы оценили условия работы сотрудников предприятия, в том числе остановки, внутренний транспорт, круглосуточные столовые, посетили операторную завода поликарбонатов, отметили экологичность производства — образующийся углекислый газ вовлекается обратно без выбросов в атмосферу.

В рамках экскурсии посетителям рассказали о сферах применения поликарбоната. Материал часто используется в качестве альтернативы стеклу. Он прочный, поэтому применяется в строительстве — при производстве крыш, фасадных конструкций, шумовых ограждений дорог и иллюминаторов самолетов, автомобильных фар. К примеру, на самом предприятии из него сделали автобусные остановки для внутреннего транспорта.

«Это было очень интересно. Мы смогли пощупать своими руками конечный продукт — гранулы. Я слышал о том, что это поликарбонат, но о том, что он так выглядит, я не знал», — заметил участник экскурсии.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

По мнению казанца, подобные мероприятия помогут жителям города больше узнать о предприятии и его деятельности.

Еще один участник экскурсии, Марсель, заметил, что не впервые посещает «Казаньоргсинтез».

«Показали непосредственно все процессы. Очень было интересно все это увидеть впервые и гордиться своей Казанью», — заявил он.

Индивидуальный предприниматель в сфере маркетинга Ирина Гурьянова обратила внимание на различные проекты СИБУРа: экотропу, проект по возвращению в Татарстан соколов-балобанов, экологические уроки для школьников. Подобные инициативы, уверена она, помогут привить учащимся интерес к химии и биологии и являются своеобразными «инвестициями в будущие поколения».

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Экскурсия очень понравилась. Нам показали, как предприятие модернизирует свои технологии, как люди работают, как все это происходит», — поделилась впечатлениями горожанка.

По ее мнению, промышленный туризм открывает жителям глаза на другую сторону привычных вещей, к примеру строительных очков или кроссовок.

Поскольку предприятие работает круглосуточно, на КОСе проводят в том числе ночные экскурсии, которые может посетить любой желающий. Анонсы публикуются в соцсетях предприятия.