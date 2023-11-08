Жителям Казани рассказали, как решить проблемы со сном

Что делать, если вы плохо спите? На этот вопрос ответил врач по медпрофилактике Л.М. Гафиатуллин, который провел занятие в Школе здоровья пациентов.

Первый совет врача: постарайтесь ложиться спать в одно и то же время.

Сделайте место, где Вы спите, комфортным: проверьте, удобная ли у вас кровать, подушка и одеяло.

«В спальне должно быть спокойно, тихо и темно», — подчеркивает врач.

Еще один момент: постарайтесь в спальне только спать. Врач рекомендует не смотреть в том месте телевизор или работать за компьютером.

Избегайте дневного сна. Если долгий сон после обеда — привычка, то установите будильник.

Если вашему засыпанию мешают какие-либо беспокойства, поговорите с близким, родственником или другом, которому Вы можете довериться.

Можно по возможности послушать перед сном тихую расслабляющую музыку.

А вот пить снотворное не нужно ни в коем случае. Исключение — препараты, назначенные врачом. Также спикер призвал не пить перед сном кофе или чай.