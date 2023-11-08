Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жителям Казани рассказали, как решить проблемы со сном
Что делать, если вы плохо спите? На этот вопрос ответил врач по медпрофилактике Л.М. Гафиатуллин, который провел занятие в Школе здоровья пациентов.
Первый совет врача: постарайтесь ложиться спать в одно и то же время.
Сделайте место, где Вы спите, комфортным: проверьте, удобная ли у вас кровать, подушка и одеяло.
«В спальне должно быть спокойно, тихо и темно», — подчеркивает врач.
Еще один момент: постарайтесь в спальне только спать. Врач рекомендует не смотреть в том месте телевизор или работать за компьютером.
Избегайте дневного сна. Если долгий сон после обеда — привычка, то установите будильник.
Если вашему засыпанию мешают какие-либо беспокойства, поговорите с близким, родственником или другом, которому Вы можете довериться.
Можно по возможности послушать перед сном тихую расслабляющую музыку.
А вот пить снотворное не нужно ни в коем случае. Исключение — препараты, назначенные врачом. Также спикер призвал не пить перед сном кофе или чай.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»