Жителям Казани рассказали, как будут работать метро, троллейбусы и трамваи на 9 мая

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Электротранспорт в Казани в период с 9 по 12 мая будет работать по графикам выходного дня, сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Однако в связи с проведением праздничных мероприятий на «Площади 1000 - летия» 9 мая режим работы троллейбусов и трамваев продлят до 23:30.

При этом троллейбус по маршруту №2 будет закрыт 8 мая с 18:00 и полностью 9 мая. Общественный транспорт начнет курсировать 10 мая с 8:00.

Также в День Победы с 20:00 казанское метро начнет работать в усиленном режиме. Уточняется, что все эти праздничные дни метрополитен будет работать с 6:00 до 00:00.