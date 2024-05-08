news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 8 мая 2024 14:12

Жителям Казани рассказали, как будут работать метро, троллейбусы и трамваи на 9 мая

Скопировать ссылку
Жителям Казани рассказали, как будут работать метро, троллейбусы и трамваи на 9 мая
Фото: "Татар-Информ"

Электротранспорт в Казани в период с 9 по 12 мая будет работать по графикам выходного дня, сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Однако в связи с проведением праздничных мероприятий на «Площади 1000 - летия» 9 мая режим работы троллейбусов и трамваев продлят до 23:30.

При этом троллейбус по маршруту №2 будет закрыт 8 мая с 18:00 и полностью 9 мая. Общественный транспорт начнет курсировать 10 мая с 8:00.

Также в День Победы с 20:00 казанское метро начнет работать в усиленном режиме. Уточняется, что все эти праздничные дни метрополитен будет работать с 6:00 до 00:00.

#казанское метро #режим работы #9 мая
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2