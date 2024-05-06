Жителям Казани рассказали, что мешает дать тепло всем горожанам

В Казани из-за низких температур в мае решили возобновить подачу тепла на социальных объектах – в больницах, детских учреждениях при наличии технической возможности.

Как объяснил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, несколько городских котельных уже перестали работать: например, «Татэнерго» «переключился» на ремонт трех магистральных тепловодов. Именно поэтому дать тепло «по щелчку пальцев» не получится, объяснил эксперт.

«Выведены из эксплуатации для ремонта тепловоды № 1, 2, 4 АО «Татэнерго», которые обеспечивают теплом центр и южную промышленную часть города. К ним подключены 92 социальных объекта, и на них нет технической возможности подать тепло», – цитирует замруководителя исполкома Искандера Гиниятуллина газета «Республика Татарстан».

Если говорить про «Казэнерго», то у них сейчас ремонтируется 41 котельная.

В общей сложности в Казани 855 соцобъектов. Дать тепло есть возможность на 723 объектах. На данный момент отопление включили на 264 объектах – ото всех ранее поступили заявки. Среди казанских объектов «с теплом»: 185 детсадов, 39 школ, 35 учреждений здравоохранения и пять физкультурно-спортивных объектов.

Гафаров, в свою очередь, попросил не тянуть с заявками и переговорить с ресурсоснабжающими организациями, чтобы по возможности отложить отключение горячей воды.

Что касается жителей многоквартирных домов, то они отправляют заявки в «Открытую Казань», в эту группу уже поступило 132 таких просьбы. Но тепло дали только в три дома Московского и Кировского районов. Гиниятуллин попросил глав администраций и комитет ЖКХ при наличии техвозможности дома тоже подключать к отоплению.