Жителям Казани провели экскурсию на исторический водозабор «Аки»

В Нацмузее РТ открылась выставка «Пути казанской воды». Она приурочена к 150-летию казанского водопровода. В ее рамках казанцам провели экскурсию на исторический водозабор «Аки», расположенный в долине р. Киндерки, на восточной окраине одноименного поселка Советского района.

Как сообщает МУП «Водоканал», который провел экскурсию, с сооружений этого водозабора началась история первого казанского водопровода, который был построен 150 лет назад известным купцом, промышленником и меценатом Петром Ионовичем Губониным. Контракт на строительство был заключен в 1872 году, и 24 октября 1874 года водопровод был запущен в работу. В экскурсии приняли участие более 30 человек.

Площадь водозабора, на высокой правобережной пойме Киндерки примыкающего к крутому обрывистому склону долины, составляет 4,2 га. На площадке, огражденной глухим забором, рассредоточено 12 скважин на расстоянии 15-100 м от берега, а также насосная станция 2-го подъема и один резервуар емкостью 1000 куб. м. К площадке примыкают коллективные сады. Сегодня водозабор питает водой поселки Аки, Дербышки, Киндери, Нагорный, Сосновка и Константиновка, а это более 15 тыс. жителей.

Нижнеказанский водоносный комплекс каптирован скважинами глубиной от 45 до 50 м в интервале от 22 до 45 м. Продуктивная водоносная толща представлена известняками, песчаниками, доломитами нижнеказанского подъяруса. Скважины оборудованы насосами. Суммарный водоотбор - 9,6 тыс. куб. м/сут.

В 1874 году система водоснабжения города работала следующим образом: из Пановских ключей вода за счет разности отметок самотеком поступала на Акинскую водоподъемную станцию, оснащенную паровыми котлами и поршневыми насосами; Акинская станция перекачивала воду из резервуара на Акинской возвышенности в город и в резервуар Арского водопроводного узла.

К 1913 году в городе было 47 км сетей, подавалось 4400 куб. м/сутки питьевой воды, числилось 1206 абонентов, было установлено 29 водоразборных будок. Из будок вода отпускалась в ведра за плату по жетонам или за наличный расчет, кроме этого, по специальным трубам из будок вода отпускалась водовозам, которые развозили воду по городу, взимая за нее повышенную плату.

В 1918 году при захвате Казани белогвардейцами Акинская насосная станция была разрушена. Ее до последнего защищали бойцы Азинской дивизии. После изгнания белогвардейцев руководство города направило на восстановление станции саперный батальон Красной Армии.

В ходе экскурсии жители осмотрели сохранившиеся исторические объекты. В их числе двухэтажное машинное здание, первый этаж которого 150 лет назад занимали мастерская, кузница, а также котлы и машины, а второй - жилые помещения для машинистов, механиков и слесарей. Слева от здания - каменный сборный колодец (резервуар) на 20 тыс. ведер, сложенный из кирпича. И одноэтажные здания конюшни, мастерской и деревянное сооружение над одной из самых первых скважин, в котором расположена часть насосного оборудования.

На фотографиях, сделанных в период 1874-1910 гг., жители смоги увидеть, как выглядели исторические объекты в прошлом. Также в ходе экскурсии были осмотрены часть сохранившейся старинной водопроводной трубы из шамотной глины с фирменным клеймом шотландского завода – часть первого водопровода Пановка – Казань и жетон на пять вёдер воды, который использовался для оплаты за воду в период с 1873-1917 г.

Экспозиция выставки «Пути казанской воды» включает в себя сведения об истории строительства водопровода, документы, фотографии и предметы того времени. Выставка продлится до 9 сентября.

Сегодня Казанский водоканал представляет собой высокотехнологичное предприятие и команду со штатом более 2,1 тыс. сотрудников, обеспечивающих водой миллионный город как путем поверхностного водозабора (река Волга), так и подземного (грунтового). В его обслуживании находится более 3,6 тыс. км сетей, поверхностный водозабор «Волжский», 16 подземных водозаборов, расположенных по всему городу, очистные сооружения канализации, более 200 насосных станций, комплекс гидротехнических сооружений инженерной защиты и 8 снегоплавильных пунктов. Водоканал не только ежедневно обеспечивает питьевой водой жителей и предприятия, но и осуществляет контроль качества питьевой воды, очистку и обработку сточных вод, обслуживание системы водоотведения, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство инженерных сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения.