Общество 30 августа 2025 10:28

Жителям Казани покажут оружие и проведут мастер-классы на акции «Вступай в Армию Победы!»

Фото: © «Татар-информ»

Масштабная патриотическая акция «Вступай в Армию Победы!» состоится сегодня в Казани. Центральной площадкой мероприятия станет территория у центра семьи «Казан».

Здесь будут развернуты палатки Армии России, Африканского корпуса и Казанского высшего танкового командного училища. Горожанам представят выставку стрелкового оружия – около 100 единиц, а также показательные выступления по тактическому армейскому бою.

Специалисты пункта отбора на военную службу расскажут о возможностях контрактной службы, а волонтеры проведут мастер-классы по плетению браслетов выживания и маскировочных сетей. Гости смогут познакомиться с амуницией бойцов СВО, примерить военную форму, сделать фото на память, попробовать силы в сборке автомата и пострелять в тире.

Кроме того, на площадке акции будет работать полевая кухня – каждый желающий сможет бесплатно угоститься фронтовой кашей.

Праздник посетят Герои России: Умарпаша Ханалиев, Олег Лобунец, Алексей Чагин и Владимир Захаров.

Программа акции:

  • 15.00 – 19:00 выставка стрелкового оружия и начало работы полевой кухни;
  • 15:00 – 19:00 сборка, разборка автомата и стрельба в тире;
  • 15:30 – 18:30 мастер-классы по плетению браслетов выживании и маскировочных сетей;
  • 16:00 – 19:00 работа фотобудки;
  • 15.45 – 16:00, 17:30 – 17:45 показательные выступления от Центра специальной подготовки им В.Г. Агапова по тактическому армейскому бою.
