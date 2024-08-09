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Жителям Казани показали видео в честь предстоящего форума Kazan Digital Week
В честь предстоящего Kazan Digital Week, который состоится ровно через месяц, организаторы форума сняли небольшое видео, напоминающее жителям и гостям города о предстоящем мероприятии.
В кадре показана большая зеленая ракета, которая пролетает над Казанским Кремлем. А на ней большими буквами написано название форума.
Напомним, Kazan Digital Week пройдёт с 9 по 11 сентября в МВЦ «Казань Экспо». На одной площадке встретятся предприниматели, IT-специалисты, представители государственных органов России и мира, чтобы обменяться научно-техническим опытом, обсудить актуальные вопросы цифровизации и импортозамещения. Присоединиться к форуму и регистрироваться можно по ссылке.
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