Жителям Казани перечислили адреса пунктов проката коньков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице РТ зимой 2023/24 годов будет работать 19 пунктов проката коньков. Адреса «точек» были опубликованы в телеграм-канале мэрии Казани.

Так, в Кировском районе насчитывается 4 пункта проката:

- Ледовая арена «Баско» (ул. Халтурина, 3). Работает пункт по воскресеньям с 15:45 до 17:00 и с 17:30 до 18:45;

- Ледовая арена «Юдино» (ул. Политехническая, 3а). Режим работы пункта: воскресенье — с 15:45 до 17:00, с 17:30 до 18:45.

- Стадион «Локомотив» (ул. Футбольная, 1, ж/м Юдино). Работает «точка» проката по пятницам (с 17:00 до 21:00), а также субботам, воскресеньям (с 11:00 до 21:00).

- Ж/м Залесный, база отдыха «Солнечный» ПАО «Казаньоргсинтез» на Горьковском шоссе, 102. Эти пункты работают каждый день с 9:00 до 17:00.

Также 3 пункта проката есть в Ново-Савиновском районе:

- Парк Победы (пр-т Ямашева, 42а). Режим работы: понедельник — четверг — с 10:00 до 22:00, пятница — воскресенье — с 10:00 до 23:00.

- Каток на территории у стадиона «Ак Барс Арена» (пр-т Ямашева, 115а, вход со стороны Чистопольской через парковку Р9). Будни — с 12:00 до 22:00. Выходные — с 10:00 до 23:00. 31 декабря — с 10:00 до 22:00. С 1 по 8 января — с 9:00 до 23:00. С 1 февраля по 8 марта — будни — с 14:00 до 20:00, выходные — с 10:00 до 21:00.

- СОК «Ватан» (ул. М. Чуйкова, 8). Воскресенье — с 19:00 до 20:00.

Покататься на коньках в Вахитовском районе можно в 3 местах:

- Каток в парке «Черное озеро» (начинает работу ориентировочно с 22 декабря). Режим работы в будние дни — с 12:00 до 22:00, а в выходные — с 10:00 до 23:00. По праздникам пункт будет открыт с 9:00 до 23:00.

- «Трудовые резервы» (ул. Н. Ершова, 7). Будни — с 17:30 до 22:00. Выходные и праздничные дни — с 12:00 до 22:00. Технический перерыв в выходные дни — с 16:00 до 16:50.

- Каток на Кремлевской набережной (начало работы – ориентировочно с 16 декабря). Будни — с 16:00 до 23:00, выходные — с 11:00 до 23:00.

Еще 4 пункта есть в Приволжском районе:

- Центр хоккея на траве (Оренбургский тракт, 11). Будни — с 16:00 до 21:00. Выходные — с 11:00 до 21:00. Уточняется, что каток откроется ориентировочно 15 декабря.

- ООО «Рустам и К» (ул. Дубравная, 2е). Работает пункт каждый день с 9:00 до 21:00.

- Спортивный комплекс «Зилант» (ул. Мавлютова, 17б). Суббота — с 18:00 до 19:30. Воскресенье — с 18:30 до 20:00.

- Каток в парке «Калейдоскоп». Будни — с 12:00 до 22:00. Выходные — с 10:00 до 22:00. Праздничные дни — с 9:00 до 22:00. Дата открытия: ориентировочно с 20 декабря.

Московский район (2 адреса):

- Спорткомплекс «Форвард» на Химиков, 40. В субботу или воскресенье — с 15:45 до 16:45.

- Стадион «Тасма» на Гагарина, 56. Суббота, воскресенье — с 10:00 до 21:00. Вторник — пятница — с 13:00 до 21:00. Понедельник — выходной. Начнет пункт работу с 20 декабря.

Советский район (2 пункта проката):

- Стадион «Ракета» на Стадионной, 1. Суббота, воскресенье — с 17:00 до 21:00.

- Сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ. Ежедневно с 10:00 до 22:00. Ориентировочная дата открытия – 20 декабря.

Также ориентировочно с 16 декабря открывается пункт проката коньков в Авиастроительном районе. Место: Хоккейная коробка на территории СОК «Триумф».