Жителям Казани объяснили причины спиливания деревьев на улице Яшь кыч

Спиленные сегодня на улице Яшь кыч в Казани деревья являлись аварийными и могли упасть. Об этом в чате для общения с жителями сообщила пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов.

Ранее на работы по ликвидации насаждений в вышеупомянутом чате пожаловался один из местных жителей.

«Доброе утро, только что по улице Яшь кыч спилили дерево, для чего, тут и так дышать не чем из-за некачественной уборки дорог, так теперь ещё и деревья пилят, хорошее дерево было», – написал казанец.

В ответ в пресс-службе сообщили, что на данном участке взамен спиленных деревьев запланирована посадка крупномеров (взрослых деревьев).