Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жителям Казани объяснили причины спиливания деревьев на улице Яшь кыч
Спиленные сегодня на улице Яшь кыч в Казани деревья являлись аварийными и могли упасть. Об этом в чате для общения с жителями сообщила пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов.
Ранее на работы по ликвидации насаждений в вышеупомянутом чате пожаловался один из местных жителей.
«Доброе утро, только что по улице Яшь кыч спилили дерево, для чего, тут и так дышать не чем из-за некачественной уборки дорог, так теперь ещё и деревья пилят, хорошее дерево было», – написал казанец.
В ответ в пресс-службе сообщили, что на данном участке взамен спиленных деревьев запланирована посадка крупномеров (взрослых деревьев).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»