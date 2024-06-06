Жителям Казани назвали топ мест, напоминающих о Пушкине

Жителям Казани назвали места, которые посещал поэт Александр Пушкин во время своего визита в столицу РТ в 1833-м. Топ мест перечислила пресс-служба мэрии города.

Итак, первое место – Свияжск. Интересно, что Пушкин, увидев остров-град, пришел в восторг. В последствии его впечатления отразились в описании острова Буяна из сказки о царе Солтане.

Отметим, что в Казани русский классик хотел изучить историю взятия города Емельяном Пугачевым. Эти данные нужны были Пушкину для работы над романом «Капитанская дочка».

Приехав в полночь в столицу Татарстана, Пушкин поселился в гостинице дворянского собрания в Петропавловском переулке (сейчас улица Рахматуллина). Здесь же он встретился со своим знакомым Евгением Боратынским, который также был проездом в Казани.

Интересно, что собирал сведения о бунте Пушкин исключительно у крестьян. Он даже пошел для этого в питейное заведение «Горлов кабак», которое располагалось в Суконной слободе (ныне там Дом офицеров). Отметим, что поэт выбрал это место не случайно. Именно там собирались суконщики, которые поддерживали Пугачева. Чтоб разболтать одного из них, Пушкин использовал нескольких рюмок. После непродолжительного рассказа спикер показал писателю места сражений 1774 года: Арское поле (улица Ершова) и Шарной горе (теперь улица Калинина). Там Пугачев ставил пушки и стрелял по городу. Потом поэт посетил Троицкую мельницу, где находилась ставка Емельяна Пугачева, и село Царицыно (ныне Советский район), где шли бои.

Также Пушкин посетил Казанский Кремль, который осматривал 1,5 часа.

В дальнейшем сделанные записи Александр Пушкин использовал при написании «Истории Пугачева», где он отдельную главу посвятил взятию Казани.

Обедал в этот день Пушкин в гостях у литератора Эраста Перцова, который тогда жил в Казани у своих родственников на ул. Профсоюзная, в доме №23. На обеде присутствовал также профессор Казанского университета Карл Фукс, у которого потом поужинал поэт. Позже он пригласил семью Фукса в Питер.

Собрав все полученные сведения, Пушкин уехал в Оренбург.

Напомним, 6 июня 2024-го исполнилось 225 лет со дня рождения Пушкина. Также 6 июня в РФ отмечают День русского языка.