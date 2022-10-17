Жителям Казани напомнили, куда сообщать о том, где торгуют наркотиками

С 17 по 28 октября в Казани проходит второй этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Основная цель мероприятия – привлечь неравнодушных жителей города к борьбе с незаконном оборотом наркотиков.

Обо всех фактах сбыта наркотиков либо их немедицинского потребления можно сообщить в полицию по телефонам: (843) 291 48 21 (дежурная часть), (843) 291 20 02 (телефон доверия МВД по РТ) либо по номерам 02 (020 с мобильного), 052 (анонимно).

