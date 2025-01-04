Жителям Казани напомнили адреса лыжных баз и режим их работы

В Казани работают 14 лыжных баз. Адреса мест для катания на лыжах опубликовала пресс-служба мэрии города.

Так, в Вахитовском районе для покатушек каждый день открыт ЦПКиО им. Горького, а в Ново-Савиновском районе лыжная база ежедневно с 10:00 до 22:00 работает в парке «Победы».

В Приволжском районе города есть три лыжные базы: адрес первой — ул. Дубравная, 2е. Она работает по будням с 10:00 до 16:00 и по выходным с 9:00 до 16:00. Также есть пункт проката на ул. Дубравной, 23а (работает ежедневно с 9:00 до 21:00) и ЛБК в п. Мирный (работает каждый день с 9:00 до 21:00).

Еще любители лыж могут найти площадки в Авиастроительном районе. Покататься можно в парке «Крылья Советов» (работает ежедневно) и в СК «Мотор», расположенный на ул. Ленинградская, 26 (работает с понедельника по субботу с 19:00 до 20:00 и в воскресенье с 11:00 до 18:00).

В Советском районе покататься можно в РСШ по зимним видам спорта «Барс», который находится на ул. Мира, 67а. Его режим работы: вторник — пятница с 12:00 до 19:00 и в выходные с 10:00 до 19:00.

В том же районе ежедневно с 8:00 до 19:00 работает СШ «Спектр (ул. Парковая, 27а). Еще есть база в Горкинско-Ометьевском лесу (будни с 10:00 до 20:00, выходные с 9:00 до 20:00) и ж/м «Чебакса» (выходные с 10:00 до 20:00).

Помимо этого, места обустроены в Кировском районе. Там есть база «Динамо», озеро Лебяжье (работает со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00), стадион «Локомотив» на ул. Футбольная, 1 (ежедневно с 9:00 до 21:00) и база отдыха «Солнечный» на Горьковском шоссе, 102 (ежедневно с 9:00 до 17:00).