Жителям Казани для счастья требуется 200 тыс. рублей в месяц

Жителям столицы Татарстана для счастья, по их собственной оценке, необходим доход в размере 200 тыс. рублей в месяц. Это следует из исследования, проведенного сервисом SuperJob.

По сравнению с мартом желательная для счастья сумма увеличилась на 5 тыс. рублей, а по сравнению с сентябрем прошлого года — на 25 тыс. При этом еще в ноябре 2021-го казанцам для счастья требовалось 174 тыс. рублей, в 2019-м — 160 тыс., а в 2018-м — 156 тыс.

При этом на данный момент средний казанец не отличается в своих желаниях от среднего россиянина: тому тоже требуется для счастья 200 тыс. рублей в месяц.

Мужчинам называют в качестве желательной суммы 222 тыс. рублей, женщины — 175 тыс. Чем старше респонденты, тем больше они нуждаются в деньгах: респондентам до 24 лет для счастья нужно 150 тыс. рублей, а старше 45 лет — 222 тыс.

Аналогично запросы растут с увеличением актуального дохода. Получающим до 50 тыс. рублей в месяц для счастья достаточно 155 тыс., а получающим от 80 тыс. рублей требуется 260 тыс.

Наибольшие суммы назвали жители Москвы (265 тыс. рублей), Санкт-Петербурга и Владивостока (по 230 тыс.), Хабаровска (220 тыс.) и Ростова-на-Дону (218 тыс.). Наименьшие — живущие в Ярославле и Барнауле (по 177 тыс. рублей), в Кирове, Волгограде и Астрахани (по 180 тыс.).

По сравнению с мартом текущего года финансовые запросы заметнее всего выросли в Ярославле (+10%), в Волгограде, Липецке, Уфе, Челябинске и Хабаровске (плюс по 9%). В среднем по стране они увеличились на 3%.

Исследование проводилось с 1 августа по 13 сентября 2023 года в 521 населенном пункте всех федеральных округов. В общем опросе приняли участие 2500 респондентов, в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — 20 500 (по 1500 от Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 — от других мегаполисов).