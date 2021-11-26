Жителям Иннополиса проведут бесплатный курс-ликбез по истории классической музыки

В самом инновационном городе России Иннополисе стартует курс бесплатных просветительских лекций — музыкальный ликбез для взрослых о классической музыке. Первые встречи пройдут 29 ноября в 17.00 в Университете Иннополиса и 16 декабря в 18.30 в местном культурном центре, рассказала автор идеи, руководитель отдела по работе со зрителями Татарской филармонии Светлана Черных.

«Я это делаю бесплатно с одной единственной целью — чтобы люди к нам потом на концерты классической музыки приходили. „Пушкинская карта“ показала, что на академическую музыку обращают внимание меньше всего — не очень это привычно и понятно. Это музыка-свет, это музыка-легко, это именно о том, что классическая музыка — неотъемлемая часть нашей жизни: как к ней прийти, кто такой музыкант, что интересного бывает в его судьбе. Иногда мы не приходим на такие концерты, потому что есть мифы о классике, которые мы и хотим разрушить», — рассказала ИА «Татар-информ» о проекте «Музыка — как история человечества в звуках» Светлана Черных.

Цикл лекций, причем именно для взрослых, музыкант, педагог и просветитель запустила еще в прошлом концертном сезоне в Татарской филармонии, куда по приглашению переехала работать из Екатеринбурга.

Две первые лекции в Иннополисе будут называться «Музыкальная машина времени». Они расскажут о разных эпохах человечества, в каждую из которых музыка играла свою особую роль. Музыкальный ликбез, подчеркнула Светлана Черных, акцентирует для слушателей связь музыки с архитектурой, живописью и бытом. Например, пришедшие узнают, что общего между средневековыми уличными мистериями и джазовыми музыкантами, чем наградил великий Бах все последующие поколения композиторов, в чем изысканность «неправильной жемчужины» под названием «барокко» и так далее.

История и теория музыки, по словам Черных, предстанут не в скучных лекциях с множеством терминов, дат и фамилий, а в простой и интересной форме с видеофрагментами и живым звучанием.

Если вводные лекции будут востребованы у жителей Иннополиса, их предполагается продолжить в дальнейшем — по-прежнему бесплатно для посетителей, анонсировала собеседница агентства.