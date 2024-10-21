Жителям и гостям Казани напомнили о необходимости заранее выезжать в аэропорт

О необходимости заранее выезжать в аэропорт напомнили жителям Казани в пресс-службе «Содружества». В компании отметили, что самым удобным транспортом до авиагавани татарстанской столицы является электричка.

С железнодорожного вокзала Казань-1, станций Вахитово и Березовая роща электрички в аэропорт до 25 октября будут отправляться по измененному графику. Это связано с корректировкой расписания пригородных поездов Казань – Аэропорт – Казань в период проведения саммита БРИКС.

При этом количество поездов для пригородных перевозок пассажиров в этом направлении сохранилось: всего от железнодорожного вокзала Казань-1 в аэропорт будет курсировать девять поездов, в обратном направлении – 11.

Все они будут останавливаться на станциях Вахитово и Березовая роща.

Подробную информацию по расписанию и условиям проезда на поездах пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте компании «Содружество», в пригородных билетных кассах и в информационной службе: 8-800-550-53-93.