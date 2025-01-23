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Общество 23 января 2025 18:59

Жителям дома в Челнах ответили на жалобы о нашествии тараканов и клопов

Управляющая компания «Жилкомсервис», которая обслуживает дом 15/8А в селе ЗЯБ (Набережные Челны), просит жителей самим обработать свои квартиры от тараканов и клопов. Сотрудники пояснили, что их полномочия ограничиваются местами общего пользования, пишет «Татарстан 24».

Причем, как заверили в «Жилкомсервисе», места общего пользования дезинфицируют, согласно поступающим от жителей заявкам, или при выявлении насекомых во время осмотров. В доме 15/8А обработку уже выполняли.

Ранее жители упомянутого дома жаловались, что на протяжении нескольких лет борются с тараканами и клопами. Со слов жильцов, насекомые свободно ползают по стенам и перилам подъезда, а также «собираются» у мусоропровода. При этом проведенная дезинфекция полностью уничтожить «паразитов» не помогла, делятся челнинцы.

Жильцы настаивают, чтобы коммунальщики действовали активнее, чтобы окончательно решить проблему.

#тараканы #жалоба #Набережные Челны
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