Жителям ДНР и ЛНР отправят две тонны гуманитарного груза из Татарстана

Двести коробок с индивидуальными продуктовыми наборами (8.5 кг продуктов в каждом) для жителей ДНР и ЛНР собрал коллектив работников АО «Транснефть — Прикамье». Вес гуманитарного груза составил примерно 2 тонны.

Как рассказали «Татар-информу» в компании, каждая коробка содержит крупы, макароны, муку, растительное масло, консервы, сахар, печенье, конфеты, чай и другие продукты длительного хранения и предметы первой необходимости.

Гуманитарная помощь была собрана за несколько дней. Коллектив и далее планирует оказывать помощь, пока в этом будет сохраняться необходимость.

«Очень важно, чтобы помощь была оперативной и нужной. Людей нельзя оставлять наедине с бедой, именно поэтому мы с коллегами на собранные личные средства решили оказать гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР. Подготовленная работниками нашего предприятия помощь комплектовалась исходя из первоочередных потребностей людей, которые должны быть удовлетворены», — поделился с агентством активист волонтерского движения компании Артур Назмиев.