Жителям длинного дома в Челнах ответили на жалобы про опарышей в подвале

Подвал дома №51/04 в Набережных Челнах пообещали повторно обследовать. Такой ответ пришел из УК «Камстройсервис» на жалобы жильцов о затопленных подвалах и появившихся там опарышей, пишут «Челнинские известия».

Ранее жители данного дома, который известен как самый длинный в городе, писали в соцсетях, что у них все подвалы затоплены горячей водой и канализационными сливами. Причем, по их словам, в образовавшихся лужах плавают опарыши и мухи. Также вонь от канализаций чувствуется в квартирах хозяев.

Проблема мучила жителей несколько месяцев. Но весной «Камстройсервис» устранил подпор и продезинфицировал подвал, вывезя оттуда весь мусор. Более того, за ненадлежащее состояние инженерных сетей в доме уволили главного инженера ЖЭУ-51. Тем не менее жители продолжили писать: они утверждали, что не чувствуют никаких изменений.

В итоге представитель УК «Камстройсервис» пообещал провести повторное обследование подвалов дома.