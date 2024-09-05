Жителям Челнов сказали, когда планируют закрыть парки аттракционов

До конца сентября 2024-го парки аттракционов в Набережных Челнах будут работать для жителей и гостей города. Об этом заявил директор МУП «Парк культуры и отдыха» Илья Черкашин, чьи слова приводят «Челнинские известия».

По его словам, ориентировочно аттракционы в парке Победы и Парке культуры и отдыха закроются 29 сентября. Далее их будут готовить к зиме, уточнил спикер.

Ранее жителям Челнов сообщали, что осенью местные аттракционы будут работать по сокращенному графику: в будни с 12:00 до 20:00, а в выходные дни с 10:00 до 20:00. Такой режим работы будет действителен до 8 сентября 2024-го.