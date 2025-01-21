Жителям Челнов рассказали, где укрыться в случае воздушной тревоги

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Жителей Набережных Челнов волнует вопрос, где укрыться в случае воздушной тревоги. На фасадах домов уже давно появились номера телефонов, стрелки и надпись «Укрытие». Если следовать им, то они ведут в подвальные помещения многоквартирных домов. Но как в них попасть и у кого находятся ключи, разъяснили сотрудники исполкома, управляющей компании и представители ТОС.

Одна из точек находится в подвале дома 4А/4 поселка ГЭС.

«Помещение пригодно для того, чтобы укрыться от летательных аппаратов. Здесь достаточно сухо, высокие потолки, нет плесени, нет какой-то воды, мусора. То есть, оно позволяет укрыться ненадолго», — сообщила председатель ТОС «Мирный» Ольга Айдимирова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Подвал дома просторный, теплый, освещенный. Здесь много отсеков, что позволяет большему количеству найти здесь укрытие. По словам коммунальщиков, ежедневно они проводят обходы.

«В нашем обслуживании находится 40 жилых домов. Все наши дома являются пригодными для временного укрытия от летательных аппаратов, то есть ежедневно мы совершаем обходы, осмотры жилых домов, содержание, состояние трубопроводов, чтобы не было затопов, засоров», - рассказал начальник ПТО УК «Вилюй» Альберт Раупов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Вот и сегодня сотрудник в очередной раз проверил состояние всех трубопроводов горячего и холодного водоснабжений.

«Проверял воду, водоснабжение, наличие воды, рабочие краны. Все в порядке. Канализация работает», — отчитался сантехник Радик Харрасов.

Следующее укрытие находится в подвале дома 4А/9 поселка ГЭС. Помещение здесь также просторное, внутри тепло, сухо, покрытие пола — бетонное, что более предпочтительно, освещение есть.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Коммунальщики предусмотрели и некоторые моменты. Так, сотрудники управляющей компании принесли в подвалы домов несколько бутылей с чистой питьевой водой. Также специалисты советуют не забыть и при себе обязательно иметь документы и теплую одежду.

Кроме того, рекомендуется взять запас продуктов и воды, лекарства, санитарно-гигиенические средства, отключить все приборы в квартире, плотно закрыть окна. Кстати, подвалы домов никогда не бывают открытыми. Но сотрудники управляющей компании уверяют, что в случае объявления воздушной тревоги двери откроют.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«На каждой территории на ЗЯБи, в Замелекесье и на ГЭСе у нас существуют свои дежурные сантехники, которые работают круглосуточно. В случае объявления тревоги, они могут открыть подвалы в течение 10 минут. Переживать здесь не нужно. Открыть мы откроем при поступлении сигнала. Главное — внимательно спускаться, не торопиться», — отметила директор УК «Вилюй» Людмила Уткина.

Укрытием могут служить вместительные помещения, в которые удобно спускаться. Есть и другие требования к таким пространствам.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Это высота не менее 1.7 метра, 0.6 квадратных метра на каждого человека свободного пространства. Сухие полы, желательно бетонированные, а также должны быть продухи, которые имеют возможность открываться и закрываться для вентиляции воздуха», — рассказал об условиях для помещений начальник отдела ЖКХ и благоустройства исполнительного комитета Равиль Гузаеров.

В укрытие необходимы два входа. Где такой возможности нет, то достаточно будет и одного. Самое главное — они должны быть ниже отметки ноль. В качестве укрытий подойдут также и подземные переходы, парковки и гаражи, паркинги торговых центров.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой