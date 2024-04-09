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Жителям Буинска в преддверии Ураза-байрама раздали 500 порций плова, воды и фиников
Жителям города Буинска в преддверии праздника Ураза-байрам, который знаменует собой завершение Рамадана, раздали более 500 порций плова, воды и фиников. Всех желающих угощали на одной из центральных улиц.
«В течение месяца шел строгий пост, — рассказал имам-мухтасиб Буинского района Ильмир хазрат Хасанов. — Мы ограничивали себя в пище и воде, проводили служения. После его окончания устраивается праздник. Не первый раз в Буинске мы проводим Ураза-байрам с раздачей плова жителям и гостям города. Такие акции вызывают интерес, мы рассказываем о наших традициях».
В благотворительной акции приняли участие студенты Буинского медресе и волонтеры-мусульмане.
Студент четвертого курса Дилшодбек Ахмедов заметил, что в блюде нет никакого секретного ингредиента — это классический рецепт узбекского плова с говядиной, приготовленный с душой.
Проезжающая мимо Альфия Абдрахманова поблагодарила волонтеров: «Такое приятное событие, спасибо, что делаете мир добрее», — поблагодарила она.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мухтасибат Буинска организовал бесплатный проезд в общественном транспорте.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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