Жителям Арского района расскажут о достижениях России и Татарстана

9 февраля жители Арского района станут участниками автобусного марафона, проходящего в Татарстане. Его участники рассказывают о достижениях страны, республики, районов. Панельная дискуссия состоится в районном Доме культуры.

Спикерами мероприятия в Арском районе станут депутат Госдумы РФ, первый заместитель Комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, депутат Госсовета РТ, председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Лотфулла Шафигуллин, глава Арского района РТ Ильшат Нуриев. Модератором дискуссии выступит депутат Госсовета РТ Римма Ратникова.

Арский район активно участвует в программе реализации национальных проектов. К примеру, если в первый год здесь было реализовано 6 нацпроектов и выполнено 15 мероприятий на сумму более 200 млн рублей, то в 2023 году – 7 национальных проектов за почти 959 млн рублей.

Для Арского района важной отраслью является сельское хозяйство. В районе находятся 16 крупных сельскохозяйственных предприятий, ведут работу 60 крестьянских (фермерских) хозяйств, 10 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Среднегодовая численность работников в сельхозпроизводстве — около 1300 человек, средний размер заработной платы — 37 674 рубля в месяц.

В прошлом году в районе построен молочный комплекс на 300 голов в агрофирме «Казанка», запущен 4-й корпус молочного комплекса на 1200 голов в агрофирме «Возрождение», 2-й корпус молочного комплекса на 1800 голов в агрофирме «Кырлай». Также введен в эксплуатацию кормовой центр в агрокомплексе «Ак Барс», открылся после капремонта родильный корпус с блоком выращивания телят в ООО «Корсинский МТС», корпус для выращивания телят в агрофирме «Возрождение». Также построены 4 зерносклада, 7 сенажных траншей.

В Арском районе построено почти 25 тысяч кв. метров жилья, в том числе два жилых дома, активно ведется строительство индивидуального жилья. Выполнен капремонт 7 многоквартирных жилых домов — в Арске, поселке Урняк, селе Тюбяк-Чекурча.

В рамках национального проекта «Образование» построена школа №8 — многопрофильный лицей им. Г.Курсави на 500 ученических мест в микрорайоне Арчабаш. Строительство школы помогло разгрузить учебные заведения Арска и сократить количество учащихся во вторую смену. Также появились «Точки роста» в Качелинской и Среднекорсинской образовательных школах. Отремонтированы пищеблоки в 3 школах — Старочурилинской, Новокинерской и Сикертанской.

На территории района появляются современные, комфортные здания культуры, которые становятся центром притяжения для жителей сёл. В рамках нацпроекта «Культура» с 2019 года в районе построено уже 6 объектов. В прошлом году заработал многофункциональный центр на 46 мест в селе Шура, отремонтировано здание Сюрдинского сельского Дома культуры и Арского историко-этнографического музея «Казан арты».

В рамках национального проекта «Здравоохранение» появился новый модульный ФАП в селе Чулпаново, отремонтирован ФАП в селе Хасаншаих.

Отремонтированы здания спортшколы «Арча», Ново-Чурилинского психоневрологического интерната, Арского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

По программе «Наш двор» благоустроено 8 дворовых территорий многоквартирных домов. По программе «Чистая вода» в селе Янга-Сала проложили 2,4 км уличных сетей водоснабжения. В Кошлаучской школе капитально отремонтирована котельная и заменены два котла. Благодаря республиканской программе по строительству сельсоветов в селе Новый Кишит появилось новое административное здание. В конце года в Арске открылось современное комфортное двухэтажное здание архива.

О достижениях Татарстана участники встречи смогут узнать на фотовыставке. Она сопровождает автобусный марафон в каждом районе.

Встреча в Арске завершится концертной программой от Государственного камерного хора РТ под руководством заслуженного деятеля искусств РТ Миляуши Таминдаровой.

Автобусный марафон продлится до 1 марта, он затронет 29 районов. Для удобства маршрут поделен на зоны. Марафон прошёл в Казанской, Закамской, Заволжской зонах. На следующей неделе автобусы приедут на юго-восток республики. Они побывают в Бавлах, Бугульме, Лениногорске, Альметьевске, Азнакаево. Далее автобусный марафон продолжится в Нижнекамской и Набережночелнинской зонах.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.