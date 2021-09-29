Жители Альметьевска смогут обменять макулатуру на саженцы яблони, кедра и пихты

2 октября в Альметьевске состоится традиционная экологическая акция «Саженцы в обмен на макулатуру». Об этом в прямом эфире главы Альметьевского района Тимура Нагуманова в Instagram рассказала заместитель директора департамента экологии и благоустройства Дарья Орлова.

«Данная акция проводится в течение пяти лет в осенне-весенний период. Она заслужила свое место в экомероприятиях города. Жители Альметьевска и района могут принести макулатуру и взамен получат саженцы. Выдавать их будут на территории департамента по адресу: ул. Аминова, 9а. В этом году планируем раздавать саженцы хвойных деревьев: кедра, пихты. Их предоставит общество „Русский лес“, которое на безвозмездной основе работает с департаментом и активно участвует в восстановлении лесов», — рассказала докладчик.

Также можно будет получить и плодовые саженцы: яблони, смородины и малины.

Кроме того, школам города от департамента экологии Альметьевска передано порядка 300 саженцев триплоидной осины. «Мы хотим, чтобы силами учеников эти саженцы были посажены на внутриквартальных территориях домов и прилегающих к школе территориях. Саженцы были выращены в биологических классах школ. Это обратный цикл: кто-то выращивает, кто-то сажает. Цель проекта — привить подрастающему поколению любовь и уважение к окружающей среде. Ученик своими руками посадит дерево, в последующем он будет заботиться о посаженных деревьях», — рассказала Орлова.

Глава района также напомнил, что буквально на днях на территории Альметьевского лесничества состоялась республиканская акция «Чистые леса Татарстана». Службами города было очищено 6 га леса, собрано 38 кубометров мусора. Тимур Нагуманов призвал жителей бережно относится к природе и не оставлять после себя мусор, а также анонсировал проведение общегородского субботника 16 октября.