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Жителям 20 районов Татарстана доначислят 78 млн рублей за сбор и вывоз мусора
Жителям 20 районов Татарстана доначислят свыше 78 млн рублей за услуги сбора, вывоза и утилизации мусора. Об этом сообщил начальник отдела по начислениям за ЖКУ АО «Татэнергосбыт» Владимир Герасимов на заседании штаба по ТКО в Госкомитете по тарифам.
«От УК ПЖКХ поступило новое поручение в отношении 20 муниципальных районов о необходимости осуществить доначисление платы за услугу по обращению с ТКО», — сказал он.
Доначисления затронут около 31,5 тыс. домохозяйств. В среднем, каждое из них получит платеж на сумму 2,5 тыс. рублей. Представитель управляющей компании, в свою очередь, рассказал, что доначисления произведут либо за период с 1 января 2023 года, либо с момента регистрации, в том случае, если она была после 1 января этого года.
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