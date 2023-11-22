Жителям 20 районов Татарстана доначислят 78 млн рублей за сбор и вывоз мусора

Жителям 20 районов Татарстана доначислят свыше 78 млн рублей за услуги сбора, вывоза и утилизации мусора. Об этом сообщил начальник отдела по начислениям за ЖКУ АО «Татэнергосбыт» Владимир Герасимов на заседании штаба по ТКО в Госкомитете по тарифам.

«От УК ПЖКХ поступило новое поручение в отношении 20 муниципальных районов о необходимости осуществить доначисление платы за услугу по обращению с ТКО», — сказал он.

Доначисления затронут около 31,5 тыс. домохозяйств. В среднем, каждое из них получит платеж на сумму 2,5 тыс. рублей. Представитель управляющей компании, в свою очередь, рассказал, что доначисления произведут либо за период с 1 января 2023 года, либо с момента регистрации, в том случае, если она была после 1 января этого года.