Жителя ЖК под Казанью задержали за ночную стрельбу

В ночь на 24 октября жители микрорайона ТураНова в Зеленодольском районе РТ услышали звуки, похожие на выстрелы, и сообщили об этом в полицию.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, приехав на место, полицейские выяснили, что стрелял 29-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции, а предмет, из которого он стрелял, изъяли и отправили на экспертизу.

Как стало известно «Татар-информу», это был сигнальный пистолет.

На мужчину составили два протокола, ему грозит до 15 суток ареста.