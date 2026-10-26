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Происшествия 26 октября 2026 13:13

Жителя ЖК под Казанью задержали за ночную стрельбу

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В ночь на 24 октября жители микрорайона ТураНова в Зеленодольском районе РТ услышали звуки, похожие на выстрелы, и сообщили об этом в полицию.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, приехав на место, полицейские выяснили, что стрелял 29-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции, а предмет, из которого он стрелял, изъяли и отправили на экспертизу.

Как стало известно «Татар-информу», это был сигнальный пистолет.

На мужчину составили два протокола, ему грозит до 15 суток ареста.

#МВД по РТ #ночной стрелок в казани
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