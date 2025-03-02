Жителя ЖК «Царево» госпитализировали после пожара, возникшего из-за непотушенной сигареты

В жилом комплексе «Царево Village» произошел пожар в одной из квартир трехэтажного дома. Огонь охватил мебель и вещи на третьем этаже, сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали 56-летнего мужчину, используя маску для спасения. Пострадавшего доставили в седьмую городскую больницу Казани с тяжелой степенью отравления.

Предположительной причиной возгорания стала неосторожность при курении.