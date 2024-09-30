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Происшествия 30 сентября 2024 10:54

Жителя Зеленодольска ждет суд за долг по алиментам почти в миллион рублей

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Перед судом в Зеленодольске предстанет 41-летний мужчина, который отказывается платить алименты сыну. Причём не платит он уже с 2007 года.

Несмотря на то что мужчина уже привлекался ответственности за не уплату алиментов, он не изменил свое поведение и продолжал накапливать долг, который на сегодняшний день превышает 880 тысяч рублей.

Мужчина, по данным прокуратуры РТ, полностью признал свою вину и ожидает решения суда.

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