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Жителя Зеленодольска ждет суд за долг по алиментам почти в миллион рублей
Перед судом в Зеленодольске предстанет 41-летний мужчина, который отказывается платить алименты сыну. Причём не платит он уже с 2007 года.
Несмотря на то что мужчина уже привлекался ответственности за не уплату алиментов, он не изменил свое поведение и продолжал накапливать долг, который на сегодняшний день превышает 880 тысяч рублей.
Мужчина, по данным прокуратуры РТ, полностью признал свою вину и ожидает решения суда.
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