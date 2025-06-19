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Происшествия 19 июня 2025 14:14

Жителя Зеленодольска, который до смерти забил отца возлюбленной, ждет суд

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Житель Зеленодольска, который избил отца возлюбленной, предстанет перед судом.

По версии следствия, утром 15 июня в одной из квартир дома № 5 по улице Энгельса в Зеленодольске между сожителем дочери и ее отцом произошла ссора. В результате 30-летний мужчина избил отца возлюбленной, который от сильных ударов скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время мужчину задержали, свою вину он полностью признал.

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