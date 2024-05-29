Управление ФСБ России по Запорожской области сообщило о принятых мерах в отношении жителя Мелитополя, поддерживающего украинских националистов. Гражданин Украины был выдворен за пределы Российской Федерации с запретом на въезд на территорию страны сроком на 20 лет, сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, этот человек по идеологическим соображениям пытался собирать и передавать сведения о дислокации российской военной техники и личного состава в Запорожской области. Кроме того, в социальных сетях он распространял информацию, оправдывающую противоправную деятельность украинских националистических формирований.

Несмотря на эти действия, российские спецслужбы констатировали, что данному лицу не удалось нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Тем не менее, его поступки были расценены как представляющие угрозу национальным интересам России.

В связи с этим было принято решение о выдворении гражданина Украины за пределы РФ и введении в отношении него длительного запрета на въезд в страну сроком на 20 лет.