Жителя Заинска отправили на исправительные работы за то, что не платил алименты дочери

34-летнему жителю Заинска назначили исправительные работы за злостное уклонение от алиментов, рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее суд обязал мужчину выплачивать деньги на содержание 11-летней дочери. Однако тот всячески избегал выплаты алиментов, за что его потом отправили на обязательные работы на 60 часов.

Несмотря на это, мужчина по-прежнему продолжал уклоняться от алиментов. Его общий долг превысил 100 тысяч рублей. На него завели уголовное дело за уклонение от алиментов, свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему 10 месяцев исправительных работ.