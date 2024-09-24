Жителя Узбекистана осудили за то, что, будучи пьяным, угнал автомобиль в Казани

Ново-Савиновский суд Казани вынес приговор гражданину Узбекистана Саходиллу Мамадалиеву, который, будучи пьяным, угнал автомобиль. Мужчину признали виновным в угоне и назначили наказание в виде лишения свободы сроком 1 год и 3 месяца в колонии-поселении. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

В июне Мамадилиев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься по городу. Во дворе на улице Короленко он заприметил ключ от автомобиля, которым открыл ближайшую «Ладу Калину». Машина поддалась, и он спокойно уехал с места стоянки. В тот же день мужчину задержали в Зеленодольске.

Мамадалиев признал свою вину и обратился с просьбой провести заседание в особом порядке. В качестве смягчающих обстоятельств у него были маленькие дети, добровольное признание и проблемы со здоровьем у родственников, а в качестве отягчающего обстоятельства – алкогольное опьянение во время угона автомобиля.

«Суд пришел к выводу, что подсудимому необходимо назначить наказание в виде лишения свободы. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок в один год и три месяца в колонии-поселении», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда. В свою очередь угнанный автомобиль вернули владельцу.