Жителя Ульяновска задержали по подозрению в шпионаже для спецслужб Украины

ФСБ сообщила о задержании 20‑летнего жителя Ульяновска, которого подозревают в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Как передает ТАСС, молодой человек собирал и передавал Службе безопасности Украины сведения о предприятии, производящем беспилотники для нужд Минобороны РФ.

По версии следствия, он действовал по заданию сотрудника СБУ и передавал информацию о производстве БПЛА, которые используются в ходе специальной военной операции.

ФСБ заявила, что его деятельность была пресечена в рамках оперативно‑разыскных мероприятий. Возбуждено дело о государственной измене.