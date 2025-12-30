Жителя Тукаевского района осудили за продажу фальсифицированной незамерзайки

Житель Тукаевского района признан виновным в незаконном изготовлении и продаже стеклоомывающей жидкости, произведенной на основе метилового спирта, запрещенного к свободному обороту в России. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Отмечается, что зимой 2023 года мужчине передали на ответственное хранение 10 900 литров метилового спирта, ранее изъятого из незаконного оборота. Осознавая, что данный спирт относится к запрещенным веществам, мужчина смешал его с другими компонентами и наладил производство незамерзайки.

Готовую продукцию он разливал в пятилитровые канистры, маркируя их этикетками, указывающими на отсутствие метанола в составе. Всего он реализовал 6 150 литров фальсифицированной незамерзайки, получив доход не менее 17,5 тысячи рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.