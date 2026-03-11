news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 марта 2026 18:07

Жителя Тукаевского района будут судить за запуск фейерверка в пекарне после ссоры

Читайте нас в
Телеграм

Жителя Тукаевского района будут судить за взрыв фейерверка в пекарне.

Как сообщают в прокуратуре РТ, в январе мужчина из деревни Малая Шильна, находясь в состоянии опьянения, из-за личной неприязни повздорил с кассиром из пекарни. Во время ссоры он разбил бутылкой витрину, а затем поджег фейерверк и бросил его в сторону продавца. От запуска пиротехники произошло задымление помещения.

Возбуждено уголовное дело, свою вину мужчина полностью признал.

#Прокуратура РТ #тукаевский район РТ #хулиганство
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

11 марта 2026
Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

11 марта 2026
Новости партнеров