Жителя Тукаевского района будут судить за запуск фейерверка в пекарне после ссоры

Жителя Тукаевского района будут судить за взрыв фейерверка в пекарне.

Как сообщают в прокуратуре РТ, в январе мужчина из деревни Малая Шильна, находясь в состоянии опьянения, из-за личной неприязни повздорил с кассиром из пекарни. Во время ссоры он разбил бутылкой витрину, а затем поджег фейерверк и бросил его в сторону продавца. От запуска пиротехники произошло задымление помещения.

Возбуждено уголовное дело, свою вину мужчина полностью признал.