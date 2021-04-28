Жителя Татарстана задержали за кражу свадебных платьев из магазина

Росгвардейцы задержали жителя Татарстана, который украл свадебные платья из магазина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Мужчина, будучи пьяным, зашел вместе с приятелями в свадебный салон на улице Бурхана Шахиди. Они заметили, что хозяйки магазина нет на месте, и, воспользовавшись этим, мужчина снял несколько платьев с витрины и убежал.

Все происходящее заметила продавец соседней торговой точки и сразу позвонила хозяйке салона. Та, вернувшись, попыталась поймать злоумышленников, однако мужчине с платьями удалось сбежать.

На место происшествия сразу подоспели росгвардейцы, которые, опросив продавцов и ознакомившись с записями камер видеонаблюдения, сразу приступили к поискам. Вскоре мужчину со свадебными платьями в руках заметили неподалеку. Тот, увидев стражей порядка, бросил платья на землю и принялся убегать по дворам.

Однако росгвардейцам удалось задержать мужчину. Им оказался 36-летний ранее судимый житель Лаишевского района РТ. Его передали в полицию для дальнейшего разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».