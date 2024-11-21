Жителя Татарстана привлекли к ответственности за пропаганду АУЕ* в соцсетях

Жителя Чистопольского района РТ привлекли к ответственности за пропаганду АУЕ* в соцсетях.

Как сообщает СУ СК России по Татарстану, оказалось, что мужчина разместил на своей странице социальных сетях фото с атрибутикой экстремистского движения АУЕ*.

Его привлекли к административной ответственности. Однако он продолжил пропаганду экстремистского движения.

* Экстремистское движение, деятельность которого запрещена судом на территории Российской Федерации.