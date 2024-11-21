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Жителя Татарстана привлекли к ответственности за пропаганду АУЕ* в соцсетях
Жителя Чистопольского района РТ привлекли к ответственности за пропаганду АУЕ* в соцсетях.
Как сообщает СУ СК России по Татарстану, оказалось, что мужчина разместил на своей странице социальных сетях фото с атрибутикой экстремистского движения АУЕ*.
Его привлекли к административной ответственности. Однако он продолжил пропаганду экстремистского движения.
* Экстремистское движение, деятельность которого запрещена судом на территории Российской Федерации.
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