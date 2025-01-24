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Происшествия 24 января 2025 10:45

Жителя Татарстана посадили и забрали у него автомобиль за повторную нетрезвую езду

В октябре прошлого года 57-летний житель Татарстана сел за руль автомобиля Mitsubishi Outlander, будучи пьяным.

На улице Новая в деревне Енабердино его остановили полицейские и отстранили от управления автомобилем. Как выяснилось потом, водитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нетрезвую езду.

Суд признал его виновным. Мужчину лишили прав на три года, лишили свободы на год и конфисковали в собственность государства его автомобиль.

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