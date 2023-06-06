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Жителя Татарстана осудили за прослушку телефонных разговоров
Прокуратура Зеленодольска поддержала обвинение в отношении 36-летнего мужчины, которого признали виновным в нарушении тайны телефонных переговоров с использованием своего служебного положения. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В начале сентября 2022 года мужчина, являясь сотрудником крупной телекоммуникационной компании, скопировал телефонный разговор и иные сообщения трех абонентов. Копии он отправил заказчикам, но обещанного вознаграждения не получил.
С учетом смягчающих обстоятельств – инвалидности, маленького ребенка и признания вины – суд назначил мужчине 1,5 года условно с таким же испытательным сроком.
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