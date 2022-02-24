Жителя Татарстана осудили за попытку украсть трубы у нефтяников

В феврале прошлого года житель Азнакаево с помощью экскаватора демонтировал трубы стоимостью почти 150 тысяч рублей, принадлежавших НГДУ «Азнакаевскнефть». Однако продать их он не успел, сотрудники охранного предприятия вовремя его остановили.

Было возбуждено уголовное дело по статье за попытку кражи. Свою вину мужчина не признал. Суд вынес ему наказание в виде штрафа на 7 тысяч рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.