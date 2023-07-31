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Жителя Татарстана осудили за долги по алиментам почти в 600 тысяч
В Татарстане осудили 48-летнего жителя Бавлов. Суд признал мужчину виновным в неуплате алиментов, сообщает и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.
Решением суда в 2017 году мужчина должен был выплачивать алименты на содержание дочери. Однако с декабря 2022 года по март 2023 года этого не делал. К тому же, ранее татарстанец уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение. Долг по алиментам превысил 590 тысяч рублей.
Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
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