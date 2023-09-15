Жителя Татарстана оштрафовали за незаконный вылов речных раков

В Татарстане вынесли приговор челнинцу за незаконный вылов раков на реке Кама, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Как выяснилось, безработный 30-летний мужчина в июне 2023 года в акватории Нижнекамского водохранилища с помощью сетей незаконно добыл 1300 речных раков. Ущерб водным биологическим ресурсам РФ составил более 160 тыс. рублей.

Челнинец признал свою вину, причиненный ущерб возместил и сделал добровольное пожертвование на нужды детского дома. Незаконное орудие лова изъято и направлено на уничтожение, отметили в ведомстве.

Суд, с учетом мнения гособвинителя, назначил мужчине штраф в размере 20 тысяч рублей. Уплата штрафа находится на контроле транспортной прокуратуры.