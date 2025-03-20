Жителя Татарстана обвиняют в хищении 62,6 млн рублей при обмене земельных участков
Жителя Тукаевского района Татарстана обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, в 2023 году мужчина обратился к руководству Тукаевского района с просьбой обменять свои 25 земельных участков на пять муниципальных участков стоимостью 109 млн рублей.
Однако мужчина намеренно завысил стоимость своих участков, скрыв в документах имеющиеся ограничения и обременения. Из-за этого действия муниципалитет понес ущерб на сумму не менее 62,6 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.