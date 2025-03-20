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Происшествия 20 марта 2025 12:15

Жителя Татарстана обвиняют в хищении 62,6 млн рублей при обмене земельных участков

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Жителя Тукаевского района Татарстана обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в 2023 году мужчина обратился к руководству Тукаевского района с просьбой обменять свои 25 земельных участков на пять муниципальных участков стоимостью 109 млн рублей.

Однако мужчина намеренно завысил стоимость своих участков, скрыв в документах имеющиеся ограничения и обременения. Из-за этого действия муниципалитет понес ущерб на сумму не менее 62,6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

#Мошенничество #деньги
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