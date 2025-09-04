Жителя Татарстана обвиняют в поджоге и убийстве женщины-инвалида

51-летний житель Лениногорского района РТ подозревается в совершении убийства общеопасным способом, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 1 сентября в селе Старый Кувак мужчина поджег веранду дома, в котором проживала 52-летняя сестра его сожительницы. С трудом передвигавшаяся женщина-инвалид не смогла выбраться из огня и погибла.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.