Жителя Татарстана, надругавшегося над 83-летней бабушкой, отправили за решетку

Сегодня Актанышский районный суд вынес приговор 56-летнему мужчине, который надругался над пенсионеркой. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд отправил виновного татарстанца в колонию общего режима на 7 лет.

Ранее агентство сообщало, что в конце февраля пьяный 56-летний житель села Старые Бугады пролез в дом к 82-летней соседке, где надругался над ней.

О случившемся бабушка рассказала своему внуку, после чего тот пришел к насильнику и жестоко избил его баллонным ключом.