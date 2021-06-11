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Ру Тат
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11 июня 2021  18:45
Павел Климчак

Жителя Татарстана, надругавшегося над 83-летней бабушкой, отправили за решетку

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Сегодня Актанышский районный суд вынес приговор 56-летнему мужчине, который надругался над пенсионеркой. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд отправил виновного татарстанца в колонию общего режима на 7 лет. 

Ранее агентство сообщало, что в конце февраля пьяный 56-летний житель села Старые Бугады пролез в дом к 82-летней соседке, где надругался над ней.

О случившемся бабушка рассказала своему внуку, после чего тот пришел к насильнику и жестоко избил его баллонным ключом.

#изнасилование пенсионерки #надругательство
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