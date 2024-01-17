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Жителя Татарстана, на которого ветром уронило железные ворота, спасли врачи РКБ
В Республиканскую клиническую больницу Татарстана доставили мужчину, на которого упали железные ворота, сообщили в пресс-службе клиники.
Как выяснилось, 30-летний мужчина у себя на участке в Лаишево устанавливал металлические ворота, ему помогал друг. Сильным порывом ветра конструкцию уронило. Мужчина получил вдавленный оскольчатый перелом левой височной кости и открытую черепно-мозговую травму.
Друг доставил пациента в приемный покой РКБ. Врачи его прооперировали и продолжают лечение. После операции мужчину перевели в палату, его жизни ничто не угрожает.
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