Жителя Татарстана, на которого ветром уронило железные ворота, спасли врачи РКБ

В Республиканскую клиническую больницу Татарстана доставили мужчину, на которого упали железные ворота, сообщили в пресс-службе клиники.

Как выяснилось, 30-летний мужчина у себя на участке в Лаишево устанавливал металлические ворота, ему помогал друг. Сильным порывом ветра конструкцию уронило. Мужчина получил вдавленный оскольчатый перелом левой височной кости и открытую черепно-мозговую травму.

Друг доставил пациента в приемный покой РКБ. Врачи его прооперировали и продолжают лечение. После операции мужчину перевели в палату, его жизни ничто не угрожает.