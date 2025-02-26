Жителя Татарстана, который присвоил деньги, выделенные на развитие автосервиса, ждет суд

Житель поселка Круглое Поле, который присвоил деньги, выделенные на развитие автосервиса, предстанет перед судом. Его обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Как рассказал «Татар-информу» прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев, в декабре 2023 года 26-летний мужчина обратился в отдел соцзащиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан с заявлением о предоставлении государственной социальной помощи по соцконтракту.

«Он представил бизнес-план, в котором обосновал необходимость покупки оборудования и материалов для оказания услуг в сфере выездного автосервиса. На основании бизнес-плана ему было выделено 350 тысяч рублей из бюджета. Однако полученные деньги он забрал себе и использовал их на личные нужды», – сообщил прокурор Тукаевского района РТ.

Свою вину мужчина признал. Уголовное дело вместе с иском о взыскании ущерба будет направлено в Тукаевский районный суд для рассмотрения.